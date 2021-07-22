Sivasspor Petrocub maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç saat kaçta canlı mı yayınlanacak?

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova deplasmanında Petrocub ile karşılaşacak. Maçın 18 kişilik kadrosunda yeni transferler Sefa Yılmaz, Koray Altınay, Emre Satılmış, Leke Samson James, Dimitrios Goutas, Pedro Henrique de yer alırken, sakatlıkları devam eden Samba Camara, Aaron Appindangoye ve Tokyo Olimpiyatları'nda Fildişi Sahili formasıyla ter dökecek Max Gradel karşılaşmada mücadele edemeyecek. Sivasspor Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak canlı mı?

Sivasspor Petrocub maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta gibi sorulara yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu ile başlayacak olan Sivasspor, ilk maçını bugün TSİ 20.00'de Moldova'nın Petrocub takımıyla yapacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Maçın 18 kişilik kadrosunda yeni transferler Sefa Yılmaz, Koray Altınay, Emre Satılmış, Leke Samson James, Dimitrios Goutas, Pedro Henrique de yer alırken, sakatlıkları devam eden Samba Camara, Aaron Appindangoye ve Tokyo Olimpiyatları'nda Fildişi Sahili formasıyla ter dökecek Max Gradel karşılaşmada mücadele edemeyecek.

Petrocub: Petrocub: Meira, Bogaciuc, Maxim, Stefan, Revenco, Sandu, Ambros, Platica, Melachio, Jardan, Platica

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Kayode, Sefa, Yatabare

GEÇTİĞİMİZ SEZON 6 PUANLA AVRUPA KUPALARINA VEDA ETTİ

Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.

Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçtiğimiz sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile eşleşti.

Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü.

Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.

AVRUPA’DAKİ 15. MAÇ

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Petrocub mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 15. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 14 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 15 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 29 gole engel olamadı.