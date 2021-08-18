UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Temsilcimiz Sivasspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Sivaspor, ikinci ön eleme turunda Moldova ekibi Petrocub'u her iki maçta da 1 - 0 yendi ve tur atladı. Sivasspor üçüncü turda ise Dinamo Batum takımına karşı mücadele verdi ve buradan 2-1 yenerek ayrıldı. Rövanş maçında ise rakibi ile 1 - 1 berabere kaldı ve play off turuna imzasını attı. Peki, Sivasspor Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Sivasspor Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Maç 19 Ağustos yarın saat 21.00'de TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Appindangoye, Pedro Henrique, Dimitrios Goutas ve Samba Camara sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta görev yapamayacak.