Sivas Valiliğinden 'kar' klibi!

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce Ezginin Günlüğü müzik grubunun seslendirdiği 'Leyla' isimli şarkı eşliğinde hazırlanan klipte, tarihi kent meydanı, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Eğriçimen Yaylası ve Geminbeli Geçidi'nin karla kaplı görüntüleri yer aldı.

Valilik sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve "Çok beklediğimiz kar yağışını, beklenen kış klibimizle taçlandırmak istedik. Bu memlekete en çok bembeyaz kar yakışıyor" ifadelerine yer verildi. Klip kısa sürede büyük ilgi çekti.