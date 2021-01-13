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Sivas - Tokat kara yolu yoğun kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı

AA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 21:35 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 21:35

Sivas - Tokat kara yolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.


Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına  bıraktı.
 
Kenti Tokat'a bağlayan kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi,  etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
 
Çok sayıda aracın yağış nedeniyle mahsur kaldığı bölgede yolun  açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
 
Kent merkezinde etkili olan sulu kar yağışı da yaşamı olumsuz yönde  etkiliyor.
 
Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları,  dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
 

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Sivas Tokat kar yağışı
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