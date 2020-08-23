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Sivas'ta şüpheli ölüm!

AA |  23 Ağustos 2020 Pazar - 16:41 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 16:41

Sivas'ta boynunun iki tarafında bıçak yarası olan kadın, evinde ölü bulundu.


Yenimahalle Menderes Caddesi'ndeki evinde yaşayan Z.G'yi (54), oğlu  H.U. (22) odasında yerde yatar vaziyette buldu.
 
Bilgi verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, boynunun her iki  tarafında bıçak kesiği bulunan Z.G'nin öldüğünü tespit etti.
 
H.U. ile karısı E.U, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
 
Z.G'nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için  Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna  kaldırıldı.
 
H.U'nun ifadesinde annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu,  "intihar edeceğim" şeklinde söylemlerde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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Sivas kadın ölü bulundu şüpheli ölüm
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