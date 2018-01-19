Kar yağışının etkisini artırdığı kentte Valilik kararı ile eğitime 1 gün ara verildi. Okulların yarı yıl tatiline gireceği gün, kar nedeniyle merkezde bugün için tatil kararı alındı. Vali Davut Gül'ün talimatıyla okullarda karnelerin velilere verilebileceği belirtildi. Engelli ve hamile kamu personelleri de yarın izinli sayılacak.
Son dakika: Sivas'ta okullara kar tatili
DHA | 19 Ocak 2018 Cuma - 7:04 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 8:52
Sivas'ta gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde okullar ve özel eğitim merkezleri tatil edildi.
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