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Sivas'ta korkutan deprem

23 Şubat 2021 Salı - 2:09 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 2:10

Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.


AFAD'da yer alan son bilgilere göre Sivas merkezde 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
 
Depremin saati 01.42 olarak açıklanırken derinliği 6.98 km olarak kaydedildi.
 
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.

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