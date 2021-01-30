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Sivas'ta korkunç olay! Kangal köpeği bile direnemedi

DHA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 17:57 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 17:57

Sivas Gemerek ilçesinde 7 kurt, kangal köpeğini boğarak öldürdü. Olay sabah köpeğinin yerinde olmadığını ve kan izlerini fark eden çiftçinin güvenlik kamerasını izlemesiyle ortaya çıktı.


Olay, dün sabah Gemerek'e bağlı Koçoğlu köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan, evli ve 4 çocuk babası Tanış Korkmaz'a (50) ait Kangal köpeğine 7 kurt saldırdı. Kurtların boğduğu köpek, telef oldu. Kurtların, köpeğe saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah uyandığında köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ve yerde kan izlerini gören Korkmaz, kamera kayıtlarına baktığında kurtların saldırdığını gördü.
 
Kurtların devamlı köylerine indiğini söyleyen Tanış Korkmaz, "Kurtlar yazın da kışın da köyümüze iniyor. Bir kez de yazın benim 2 tane buzağıma kurtlar saldırdı ve yediler. 3 sene önce de eşeğimi alıp götürdüler. Kurtlar devamlı bizim köyümüze geliyor" dedi.

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Sivas Gemerek kangal köpeği
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