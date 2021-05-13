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Sivas'ta korkunç olay! Ahırda böyle olacağı hiç aklına gelmedi

Eraydın AYTEKİN- Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 19:34 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 19:34

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, beslemeye çalıştığı tosunun boynuz darbesiyle yaraladığı çiftçi Cemil Polat (52) hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 17.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Konaközü köyünde yaşandı. İddiaya göre, hayvanlarını beslemek için ahıra giren Cemil Polat, tosunlardan birinin saldırısına uğradı. Tosunun boynuz darbelerine maruz kalan Polat, göğüs ve baş bölgesinden yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Polat, daha sonra sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi

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