14 Haziran 2019 Cuma
İSTANBUL 
26°C / 21°C
GALERİ VİDEO
BIST 90.787 0.32 EURO 6,6060 -0.30
USD 5,8840 0.25 ALTIN 254,890 0.66
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sivas'ta kene can aldı

DHA |  14 Haziran 2019 Cuma - 16:07 | Son Güncelleme : 14 06 2019 - 16:07

Sivas'ın Hafik ilçesinde, koyunlarının yününü kırktığı sırada keneye temas eden çiftçi Ali Kavak (42), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


İlçeye bağlı Karlı köyünde çiftçilikle uğraşan evli ve 3 çocuk babası Ali Kavak, koyunlarının yününü kırktığı sırada hayvanlardan birinin üzerindeki keneyi fark ederek çıkarmaya çalıştı. Keneye eliyle temas eden Kavak birkaç gün sonra yüksek ateş şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.
 
Yapılan tetkiklerde Kavak'ın KKKA hastalığına yakalandığı belirlendi. Yoğun bakımda tedavi gören Kavak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Kavak'ın cenazesi köyünde toprağa verildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.