Sivas'ta akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar başladı. Kar, Zara ve Suşehri ilçesi sınırında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde rüzgarın da etkisiyle tipiye dönüştü. Tipiye hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.
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Sivas'ta kar yağışı başladı! Ulaşım aksadı
DHA | 12 Şubat 2021 Cuma - 23:26 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 23:26