Irmakta facia! Kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı

Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolan 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, kent merkezine bağlı Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. İlk ulaşılan bilgilere köyde 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti.
Burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Suya girenlerin kıyafetleri ırmak kenarında bulundu. Bölgede arama çalışması başlatıldı.
KÖTÜ HABER GELDİ
Kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıpların yakınları sinir krizi geçirdi.