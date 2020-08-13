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Sivas'ta, corona virüs hastalarına evde denetim

13 Ağustos 2020 Perşembe - 14:16 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 14:16

Sivas'ta polis ekipleri corona virüs testleri pozitif çıkan ve evde gözlem altında tutulan hastaları denetleyerek, uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuyor.


Kentte son günlerde corona virüs vakalarının artmasıyla birlikte polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda corona virüs testleri pozitif çıkan ve durumu iyi olup, evde gözetim altında tutulan hastaların denetimleri de polis tarafından gerçekleştiriliyor.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri özel kıyafetlerini giyerek testleri pozitif çıkan hastaları evlerinde ziyaret ediyor.
 
Hastaların karantina kurallarını ihlal edip etmediklerini kontrol eden ekipler, hastalara uymaları gereken kuralları hatırlatıyor. Karantina kurallarını ihlal edenlere ise İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulanıyor.
 

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Sivas corona polis
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