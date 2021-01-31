Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesinde tipi nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı. Karayolunun kapatılmasıyla tır sürücüleri araçlarını ilçe girişinde park etti. Polis ekipleri tarafından ise araç geçişine izin verilmiyor.
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Sivas-Malatya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İHA | 31 Ocak 2021 Pazar - 0:14 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 0:14