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Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü kutlanıyor! Sivas Kongresi'nde neler oldu?

04 Eylül 2021 Cumartesi - 14:31 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 14:31

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü kutlanıyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi." sözüyle önemini vurguladığı, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, Sivas Kongresi'nde neler oldu? Sivas Kongresi'nin önemi ne? İşte detaylar...


Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihi  kongrenin üzerinden 102 yıl geçti. Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas  Kongresi'nin 102. yıl dönümü, Sivas'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 
 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4  Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, "manda ve  himaye" fikrinin reddedilerek ulusal bağımsızlık düşüncesinin benimsendiği,  ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı ve 108 gün Milli  Mücadele'nin merkezi olan Sivas'ta, tarihi kongrenin 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.
 
SİVAS KONGRESİ'NE GİDEN YOL
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı  ulusal kurtuluş mücadelesini Amasya'dan sonra, 27 Haziran 1919'da "güvenilir  kent" olarak gördüğü Sivas'a gelerek devam ettirdi. Sivas'ta yapılan toplantıda  ülkenin durumu görüşülerek en kısa zamanda kentte milli bir kongre yapılmasına  karar verildi.
 
Erzurum Kongresi’ne katılmak üzere Amasya'dan ayrılan Mustafa Kemal  Paşa, 27 Haziran 1919 günü Sivas'a geldi ve halk tarafından coşkuyla karşılandı.
 
Sivas'a 2 Eylül 1919 günü yeniden gelen ve 18 Aralık 1919'a kadar  burada kalan Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet tarafından 4 Eylül 1919  Perşembe günü saat 14.00'te bugünkü Atatürk ve Kongre Müzesi binasında, Türkiye  Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi yapıldı.
 
Atatürk, tarihi kongrenin önemini "Burada bir milletin kurtuluşunu  hazırlayan kararlar verildi." sözüyle vurguladı.
 
SİVAS KONGRESİ'NDE MANDA TARTIŞMALARI
 
Kayıtlara göre resmi çalışmaları 7 gün süren kongrede, Mustafa Kemal  Atatürk başkanlığında ulusun kurtuluşu için çeşitli gündem maddeleri görüşüldü.  8-9 Eylül 1919 tarihlerinde "manda" tartışmalarının yaşandığı kongre, 11 Eylül  1919'da sonuç bildirgesinin yayımlanmasıyla kapandı.
 
Mustafa Kemal Paşa ve Heyeti Temsiliye, 12 Eylül 1919'da halkın da  katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ulusun kurtuluşu için önemli kararların  yer aldığı kongre beyannamesini yayımladı.
 
"Manda ve himaye kabul olunamaz." gibi ulusun kurtuluşu için çok  önemli kararların alındığı kongrede, ilginç bir olay da yaşandı. Yurdun çeşitli  yörelerinden delegelerin katılımıyla 4 Eylül'de düzenlenen ve "manda" konusunun  da tartışıldığı kongrede, öğrenci arkadaşlarının temsilcisi olarak, aralarında  topladıkları para ile kente gelen Hikmet ismindeki askeri tıbbiye öğrencisi de  bulunuyordu. Heyecanlı manda tartışmalarının yaşandığı 8 Eylül akşamı, Mustafa  Kemal Paşa'nın odasında yapılan toplantıda, askeri tıp öğrencisi Hikmet şunları  dile getirdi:
 
"Paşam, delegesi bulunduğum tıbbiyeliler, beni buraya istiklal  davamızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul  edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunlar her kim olursa olsun, şiddetle ret  ve takbih ederiz. Farzı muhal, manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de  reddeder, Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak  adlandırır ve telin ederiz."
 
Bu sözler karşısında duygulanan ve "Arkadaşlar gençliğe bakın, Türk  milli bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin." diyen Mustafa Kemal Paşa,  daha sonra Hikmet Bey'e dönerek, "Evlat, müsterih ol. Gençlikle iftihar ediyorum  ve gençliğe güveniyorum. Biz, ekalliyette (azınlıkta) kalsak dahi mandayı kabul  etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez, ya istiklal ya ölüm." dedi.
 
O dönem Sivaslı kadınlar, Trabzon ve Erzurum'dan gelen çoğunluğu kadın  ve çocuklardan oluşan göçmenlerle yakından ilgilendi. Mustafa Kemal Paşa'nın,  Türk kadınlarının da Milli Mücadele'ye örgütlü olarak katılması gerektiğini ifade  etmesi üzerine Sivaslı kadınlar dernek kurmak için çalışmalara başladı. Anadolu  Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti adı verilen dernek, 9 Aralık 1919'da kuruldu.
 
SİVAS KONGRESİ'NDEN CUMHURİYET'İN İLANINA GİDEN SÜREÇ
 
Atatürk başkanlığında 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde gerçekleştirilen  Sivas Kongresi ile Mustafa Kemal Paşa'nın gençlik yıllarından beri düşündüğü ve  seslendirdiği, Samsun'a çıktığı andan itibaren resmi yazışmalarında en önemli  mesele olarak yer verdiği "milli egemenlik" ve "milli irade" kavramları devlet  hayatına yansıtılmaya başladı.
Halkın bütününü kapsayan ilk örgütsel faaliyet Sivas'ta  gerçekleştirildi ve Sivas Kongresi, şekli ve içeriği itibarıyla adeta milli bir  meclis işlevi gördü. Kongrede yeni seçilen üyelerin katılımıyla yurdun tamamını  kapsayan Heyeti Temsiliye, ülkenin kaderinde birinci derecede söz sahibi bir  kurul halini aldı, ulusal hareketin meşru organları biçimlendirilmiş oldu.
 
Sivas Kongresi, 7 günlük çalışmayla devletin önündeki engelleri  ortadan kaldırarak, halkı bir bütün halinde, çizdiği program doğrultusunda  harekete geçirmeyi sağladı. Bu hareket, 9 Eylül 1922'de büyük bir zafere kapı  açıp, 29 Ekim 1923'te ise Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandı.

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