Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri almanakta toplandı

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, '100 Yıl Önceki Ruhla' sloganıyla her kesime hitap eden faaliyetlerin yer aldığı almanak, 384 sayfadan oluştu. Kültürden sanata, edebiyattan spora, eğitimden çevreye, teknolojiden sosyal hayata, ulaşımdan tarıma, sanayiden ekonomiye kadar hemen hemen her alanda birçok faaliyet kitaba dönüştü. 'Tarihe Not Düştük' sayfası ile başlayan almanakta 100'üncü yıl için hazırlanan pul da yer aldı. Etkinliklerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın ziyareti, Gardaşlık Festivali, Kitap Günleri, Orta Anadolu Ekonomi Forumu, Sivas Kongresi Belgeseli, 4 Eylül Marşı, Sivas İçin Söyle klibi, İlk Adım ve Paşa Pınarı Anıtı açılışı ile ilçelerdeki faaliyetlerinde bulunduğu kitap, Ziraat Bankası ’nın sponsorluğunda hazırlandı.