Sivas'ın Şarkışla ilçesinde giriş çıkışlarda kontrol uygulaması

İl Pandemi Kurulu, ilçede koronavirüs vakalarının artması üzerine giriş çıkışların kontrollü sağlanması kararı aldı. Kararın ardından polis ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarında uygulama noktası oluşturdu. İlçeye giriş yapan araçlar polis ekipleri tarafından durdurulurken, görevliler araçtakilerin ateşlerini ölçerek maske veriyor.

Köylerden ilçe merkezine gelenlere de polis ekipleri koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıyor. Ekipler, ilçeye giriş yapan araçlardaki vatandaşların kimlik bilgilerini de kayıt altına alıyor. Ayrıca ilçe merkezinde de cadde ve sokaklarda ateş ölçümü yapan ekipler, halkı maske takmaları konusunda uyarıyor.