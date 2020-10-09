Misli.com 1. Lig Kırmızı Grup 4. Hafta maçları kapsamında Sivas Belediyespor sahasında Serik Belediyespor’u ağırlayacak. Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip, maça galibiyet parolası ile çıkacak. Sivas Belediyespor Serik Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın sahasında ligin 4. müsabakasına çıkacak. Serik Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takım, bu sezon 2. Lig'e oldukça iyi bir giriş yaptı. Ligde 3 maçtır kaybetmeyen Antalya ekibi, 7 puanla 2. sırada yer alıyor. Sivas ekibi çıktığı 2 maçta, yalnızca 1 beraberlik alabildi. Sivas Belediyespor ise 1 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Sivas Belediyespor - Serik Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SİVAS BELEDİYESPOR - SERİK BELEDİYESPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftada oynanacak olan Sivas Belediyespor - Serik Belediyespor maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Zorlu mücadele, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Maçın hakemi, Furkan Bakan olurken yardımcılar, Burak Gültek ve Ahmet Bingöl olacak.

Misli.com'un sponsor olduğu 2. Lig'de bazı maçlar Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. Sivas Belediyespor - Serik Belediyespor maçının şu an Misli.com üzerinden yayınlanıp yayınlanmayacağı belli değil.