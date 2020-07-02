Sivas Akıncılar TOKİ 2020 sonuçları - Sivas Akıncılar TOKİ çekilişi canlı izleme ve sonuçları sorgulama linki!

Sivas Akıncılar TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Sivaslılar, TOKİ Sivas kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 182, 3+1 75 toplam 260 kişinin konut sahibi olacağı Sivas Akıncılar TOKİ 2020 sonuçları saat 10.00’da çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Sivas Akıncılar TOKİ kura sonuçları 2020…
SİVAS AKINCILAR TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
Sivas Akıncılar kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ SİVAS AKINCILAR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI 2020
Sivas Akıncılar TOK sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
SİVAS AKINCILAR TOKİ 2020 SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA
TOKİ SİVAS PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek