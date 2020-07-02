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Sivas Akıncılar TOKİ 2020 sonuçları - Sivas Akıncılar TOKİ çekilişi canlı izleme ve sonuçları sorgulama linki!

02 Temmuz 2020 Perşembe - 10:09 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 10:09

Sivas İli Akıncılar İlçesi 2. Etap 260/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesine başvuru yapıp, başvurusu kabul edilen Sivaslılar, Sivas TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. 2+1 182, 3+1 75 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Sivas Akıncı kura çekilişi canlı yayını saat 10.00’da başladı. Noter huzurunda canlı olarak çekilecek Sivas ili TOKİ kuraları, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, Sivas Akıncılar TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanacak? İşte TOKİ Sivas kura sonuçları 2020 ve Sivas Akıncılar çekilişi…


Sivas Akıncılar TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Sivaslılar, TOKİ Sivas kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 182, 3+1 75 toplam 260 kişinin konut sahibi olacağı Sivas Akıncılar TOKİ 2020 sonuçları saat 10.00’da çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Sivas Akıncılar TOKİ kura sonuçları 2020…

SİVAS AKINCILAR TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Sivas Akıncılar kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ SİVAS AKINCILAR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI 2020

Sivas Akıncılar TOK sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

SİVAS AKINCILAR TOKİ 2020 SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA

TOKİ SİVAS PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek

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