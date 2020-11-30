Sitokin Fırtınası nedir? Sitokin Fırtınası belirtileri

Koronavirüslü hastalar için dönüm noktası tipik olarak semptomların ikinci haftasında meydana geliyor. Koronavirüsü şiddetli geçiren hastalarda vücudun bağışıklık sisteminin sağlıklı hücrelere saldırmaya başladığı duruma Sitokin Fırtınası adı veriliyor. Sitokin fırtınası koronavirüse yakalandıktan 7 gün sonra görülebiliyor. Uzmanlar sitokin fırtınasının geç hastalarda sıklıkla görüldüğünü belirtirken bu ağır durum enflamasyona, organ hasarına ve sonunda ölüme yol açabilecek ciddi duruma neden olabiliyor. Peki, Sitokin Fırtınası nedir? Sitokin Fırtınası neden olur? Koronavirüste Sitokin Fırtınası ne zaman olur? İşte Sitokin Fırtınası hakkında bilmeniz gerekenler...

Koronavirüs hastalarında durumu ağır seyredenlerde sık karşılaşılan Sitokin Fırtınası bağışıklık sistemi tarafından üretilen proteinlerin sağlıklı hücrelere saldırması sonucu ortaya çıkıyor. Koronavirüste ölümlere sebep olan en önemli neden sitokin fırtınası. Hastanın bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu sonucunda oluşan bir dizi olaylar zinciri meydana geliyor. Biyoteknolojik ilaç olan favipiravir sitokin fırtınasını engellemek amacıyla geliştirilmişti.

SİTOKİN FIRTINASI NEDİR?

Sitokinler bağışıklık sistemi tarafından salınan moleküler ağırlıklı çözünür proteinler… Hücreler arası etkileşim ve iletişimi sağlıyorlar. Aşırı ve kontrolsüz salındıklarında bağışıklık sistemi sağlam doku ve hücreleri de yok etmeye başlıyor. Hastalarda ateş düşmüyor ve akciğer hasarı artarak kan değerleri düşüyor. Bu durum ‘Sitokin Fırtınası’ olarak tarif ediliyor.

Vücudun bağışıklık sistemi saldırmaya başladığında, “sitokin fırtınası” olarak adlandırılan bu süreç tehlikeli hale gelir ve virüsün kendisinden daha fazla hasara neden olabilir.

Sitokinler, bağışıklık sisteminin bir enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan proteinlerdir. Bu moleküller, ağrılar, ateş ve iltihaplanma gibi yaygın grip semptomlarından sorumludur.

Bununla birlikte, sitokinler kontrolden çıktığında daha da hasta edebilir. Bazı durumlarda sitokin fırtınası ölümcül olabilir.

SİTOKİN FIRTINASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Koronavirüs sürecinde sitokin fırtınası yaşadığını ifade eden İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Şengül, bu durumu şu şekilde anlatıyor;

"Bu aşamada vücudun bağışıklığı yabancı proteinleri görür ve uyarılarak bunları yok etmeye çalışır. Eğer bunlara normal dozda bir yanıt veriyorsa onu yok eder zaten. Bazen doğal bağışıklık yok edemez o zaman onlara özgü birtakım silahlar üretir.

Biz bunlara sitokin adını veriyoruz. Sitokinler salındıkları hücreden çevresindeki hücrelere birtakım sinyaller iletirler. İşte bu sitokinler kontrol edilmek zorunda. Bunlar eğer kontrolsüz salgılanırsa bu sefer aşırı reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bunlar aşırı ve kontrolsüz şekilde salındığında etrafında ne varsa yıkıp çevredeki sağlam dokuları da öldürür. Bağışıklık sisteminiz tamamen kendi dokularınızı yok etmeye başlıyor. Bu durdurulamaz şelale halinde kendini kötü bir noktaya götürüyor. Bunu durdurmazsanız hastayı kaybedebiliyorsunuz. En son 'sitokin fırtınası' adı verilen olayı ben de yaşadım. Koronavirüse yakalandım, kullandığım ilaçlara rağmen uzunca bir süre ateşim düşmedi. Durdurulamayan bir ateş, giderek artan bir nefes darlığı, nefes yetmezliği, bunun sonunda da her geçen saatinizin daha kötüye gittiğini hissediyorsunuz. İşte o zaman bu sitokinlerin reseptörlerini bloke eden bir ilaç kullandık. Mucizevi bir şekilde birkaç saat içinde kendimi iyi hissettim. O reaksiyonu durdurduğunuz zaman vücut kendini çok çabuk toparlayıp bu defa tamir edebiliyor. Bu ilaç bağışıklık sisteminin sitokin fırtınası dediğimiz olayı yarattığı zaman kullanılıyor."