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Sitede yaşayanların bahçeye çıkmaları yasak!

AA |  27 Nisan 2021 Salı - 11:19 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 11:30

Tam Kapanma Tedbirleri kapsamında, apartman ve site yöneticilerine de binalarında oturanlar ve kural ihlali yapan sakinleri uyarma yükümlülüğü verildi. Buna göre konuyla ilgili "Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.


İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine Tam Kapanma Tedbirleri konulu  gönderilen genelgede, tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin  konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine  sorumluluk verildiği belirtildi.
 
Tedbirlerin konut sitelerinde uygulanmasının yönetici sorumluluğunda  olduğu aktarılan genelgede, "Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması  tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site  yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan  kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda  uyarılmaları sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
 
Vatandaşlar virüsle mücadelede" tam kapanma" gibi "tam fedakarlığın  da" herkesçe yapılmasını isteyerek, kural ihlalini farklılık sayanların, bu  davranışlarından vazgeçmeleri gerektiğini, toplumun her bireyinin kurallara  uyması halinde herhangi bir kişinin uyarısına dahi gerek kalmayacağını dile  getirdi.
 
"Site dışı gibi içinde de gezmeler olmamalı"
 
Kırklareli'nde yaşayan Kadir Şenel, AA muhabirine, yöneticilere  sorumluluk verilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.
 
Vatandaşların apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarını da  kullanmaması, komşu ziyaretlerinin yapılmaması gerektiğini ifade eden Şenel, bir  an önce salgının sona ermesi temennisinde bulundu.
 
Yöneticilerin de görevlerini en iyi şekilde takip etmesinin son derece  önemli olduğunu belirten Şenel, "Apartmanlarda komşular da birbirlerine  gidebilir, bunlar olmaması gereken şeyler. Tabi ki bunları site yöneticilerinin  mutlaka uyarması gerekiyor. Apartmanların ortak kullanım alanlarına çıkılmasına  müsaade edilmemesi de doğru. Site yöneticileri bunları takip etmeli." dedi. Semra Aktaş da salgının sona ermesi için herkesin tedbirlere uyması  çağrısında bulundu.
 
Tam kapanma sürecinde apartman ve sitelerde yaşayan vatandaşların  ortak alanları kullanmaması, kısıtlamayı ihlal eden konut sakinlerinin de  yöneticiler tarafından uyarılmasının önemli olduğunu dile getiren Aktaş, "Eğer  koronavirüs bitecekse kullanılmasın tabi ki. Kimse kimseyle görüşmesin. 20 günü  atlatalım ve işimize bakalım." diye konuştu.

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