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Sitare Akbaş: Aşk hayat demektir

04 Ekim 2020 Pazar - 13:17 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 13:17

Oyuncu Sitare Akbaş bir röportajında aşka bakış açısını anlattı.


Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde Fifi karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz günlerde Adana Film Festivali’nde “Ben Bir Denizim” filmindeki oyunculuğu ile “Türkan Şoray Umut Vadeden Kadın Oyuncu” ödülünü alan Akbaş, yöneltilen soruları yanıtladı.

Okçuluk ve at binmeyle profesyonel olarak ilgilendiği söyleyen oyuncu, “Okçuluk attığını vurabilmenin ne demek olduğuru anlamak için, at ise kendi adıma egomu temsil ediyor” dedi. Aşka bakış açısının sorulması üzerine Akbaş, aşkın bir hayat, umut olduğunu dile getirdi.

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