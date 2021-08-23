Sistemi kapatıp kayıplara karıştı! 1 milyar liralık kripto para vurgunu

Kripto para dünyası bu kez 1 milyar TL'lik vurgunla karşı karşıya. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca vurgun iddialarına ilişkin dev bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Turgut V. bin 500 kişiden topladığı yaklaşık 1 milyar TL değerinde Doge coinle kayıplara karıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kripto para dolandırıcılığına ilişkin dev bir soruşturma yürütülüyor. İddialara göre dosyanın bir numaralı şüphelisi Turgut V. “Dogecoin mining” adı altında bir kripto para sistemi kurup bu sistemle yatırımcılara 40 günde yüzde yüz kar vaadinde bulundu.

1500 kişi elindekini avucundakini yatırdı

Turgut V. yatırımcıları ikna edebilmek için birebir görüşmeler lüks mekanlarda toplantılar tanıtımlar düzenledi. Yatırımcıları bir Telegram sayfasında toplayan Turgut V. vatandaşları ikna ederek ellerindeki Doge coinleri kendi sistemine aktarmalarını sağladı. Sistem ilk aylarda güzel işliyordu. Yatırımcılar ilk üç ay sistemden düzenli olarak kar paylarını alabildiler. Bu da gün geçtikçe yatırımcı sayısının çoğalmasını sağladı. Tam bin 500 kişi bu sisteme ellerindeki döğe coinleri yatırdı.

1 milyar TL ile kayıplara karıştı

Soruşturmaya göre, sistem 4. Aya geldiğinde Turgut V. tam 350 milyon Doge coin toplamıştı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan coinleri toplayan şüpheli 4. ayda sistemi erişime kapattı. Neye uğradıklarını şaşıran yatırımcılar Turgut V. ve beraberindeki şüphelilere ulaşmaya çalıştı. Ancak şüpheliler ne telefonla ulaşabildiler ne de adreslerinde bulabildiler.

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