11 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.101 0.19 EURO 8,8680 0.71
USD 7,4730 0.33 ALTIN 467,310 0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şişli’deki AVM’de yangın paniği

İHA |  11 Eylül 2020 Cuma - 13:28 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 13:28

Şişli’deki ünlü bir AVM’de yangın paniği yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yaptığı incelemede, çatı arasındaki çalışma sırasında kabloların yandığı ve çalışanların müdahale ettiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, AVM’nin çatı arasında yapılan çalışma esnasında kablolarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katına ulaştıklarında, çalışanlar tarafından yangını söndürülen kablolara soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER

cevahir avm yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.