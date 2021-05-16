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Şişli'de virajı alamayan otomobil taksi ile çarpıştı: 5 yaralı

Ozan URAL- Buğra AKAY / İSTANBUL, ( DHA ) |  16 Mayıs 2021 Pazar - 23:21 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 23:21

Şişli'de, virajı alamayarak karşı şeride geçen otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada hamile bir kadın ile bir çocuğun aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı


Kaza, saat 21.00 sıralarında Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hızlı ilerlediği iddia edilen Merve Coşgun'un kullandığı 34 DIE 562 plakalı otomobil, virajı alamayıp karşı şeride geçerek, karşısına çıkan İbrahim Abanoz'un kullandığı 34 TEF 37 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Merve Cosgun, İbrahim Abanoz ve taksideki Suriye uyruklu biri hamile kadın biri çocuk 3 kişi yaralandı. Bölgeden geçerken kazayı gören doktor Ahmet Keskin, aracını durdurarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumun bildirilemsiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
 
"HEMEN İNİP MÜDAHALE ETTİM"
 
İlk müdahaleyi yapan Doktor Ahmet Keskin, "Ben taksinin arkasında ilerliyordum. Karşıdan bir araç geliyordu, bayağı da hızlıydı. Köşede virajı alamadı, kaymış da olabilir, kafa kafaya girdiler. Sonrasında hemen inip müdahale ettim. İçinde bir aile vardı, bir kadın hamileydi. Çocuğun da el bileğinde bir kırık vardı. İlk müdahaleyi ben yaptım elimden geldiği kadarıyla" dedi.
 
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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