Şişli'de Moğolistanlı kadına 1 ay işkence iddiası! Çığlık atıp yardım istedi

Şişli'de bir binada kalan Moğolistanlı kadının birlikte olduğu aynı ülke vatandaşının 1 aydan bu yana işkencesine maruz kaldığı iddia edildi. Kadının pencereden yardım için bağırmasının ardından komşuların ihbarı üzerine sevk edilen ekipler, yaralı kadın ile bileklerini kesen adamı kanlar içerisinde bularak hastaneye kaldırdı.

İstanbul Şişli 'de kadının pencereden yardım çığlıklarını duyan komşular polise haber verdi. İçeri giren polisler, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan, bazı yaraları kabuk bağlamış haldeki yaralı kadın ile bu kadının bir odaya kilitlediği, bileği kesik 45 yaşındaki Sambuu K.'yi çıkardı. Polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli'deki Feriköy Emek Sokak'taki bir binada meydana geldi. Komşuları, 43 yaşındaki Battulga Odgerel isimli kadının pencereden yardım çığlıklarını duyunca polise haber verdi. Binanın önüne gelen polisleri gören Battulga Odgerel, evin anahtarını pencereden attı.

İçeri giren polisler, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan, bazı yaraları kabuk bağlamış haldeki yaralı kadın ile bu kadının bir odaya kilitlediği, bileği kesik 45 yaşındaki Sambuu K.'yi çıkardı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen 112 ekibi Moğolistan vatandaşı iki yaralıyı ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan araştırmada Battulga Odgerel'in bir ayı aşkın süreden bu yana Sambuu K.'nin zaman zaman bıçaklı olmak üzere şiddetine maruz kaldığı, son olarak kadını tartakladıktan sonra yere yatırarak sol bileğini kestiği, ardından kendisinin iki bileğini kestiğinin anlaşıldığı öğrenildi. Kan kaybeden kadının adamı bulunduğu odada kilitledikten sonra pencereyi açarak çevredekilerden ve komşulardan bağırarak yardım istediği iddia edildi. Polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.