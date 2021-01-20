Şişli'de büyük panik! İstinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı

Şişli'de panik anları... Olay, Eskişehir Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazı çalışmaları yapılan inşaat alanında gece saatlerinde yaşanan toprak kaymasının ardından yan binanın istinat duvarı çöktü.

Birkaç saat sonra ikinci kez yaşanan toprak kaymasıyla birlikte yerinden oynayan duvar parçaları, binanın doğal gaz borusunu patlattı. Birkaç yerden kırılan borudan sızan gazın kokusu tüm sokağı sardı. Sızıntı nedeniyle oluşan ses ve gaz kokusu yüzünden panik yaşayan bina sakinleri kendilerini sokağa attı.

"BÜTÜN BİNADA OTURANLAR DIŞARIDAYIZ"