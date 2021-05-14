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Şişli'de 5 katlı bina boşaltılıyor

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)  |  14 Mayıs 2021 Cuma - 20:08 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 20:32

Şişli Esentepe'de kolanlarında çatlama ve eğilme olduğu gerekçesiyle 5 katlı bina ile bitişiğindeki iki bina boşaltıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.


Şişli Esentepe Kardeşler Caddesi üzerindeki bir binanın kolanlarında akşam saatlerinde çatlama meydana geldi. Binanın kolanlarının patladığını gören bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kolanlarında çatlama ve eğilme meydana gelen bina ile yanındaki iki binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Binaların sakinleri önemli eşyalarını alarak, 3 binayı boşaltı. Vatandaşlar ve ekiplerin olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

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Şişli Esentepe çatlama
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