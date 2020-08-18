18 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 0.00 EURO 8,8090 0.61
USD 7,3980 0.20 ALTIN 474,760 0.83
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şişli Belediyesi'nin otoparklarından çıkar sağlamaya çalışan çeteye operasyon

DHA |  18 Ağustos 2020 Salı - 9:11 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 9:11

İstanbul Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklardan çıkar sağlamaya çalışan şüphelilere yönelik sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.


İstanbul Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklarda yağma, kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve kamu kurumu faaliyetlerinin engellenmesi olayları üzerine polis ekipleri harekete geçti.
 
Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri 11 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda tabanca ve tüfek ele geçirildi. 
 
 
Adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.

ETİKETLER

Şişli Şişli Belediyesi İstanbul çete
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.