Şişli Belediyesi 25 zabıta memuru alıyor! Şişli Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları!

Şişli Belediyesi, KPSS'den en az 65 puanla zabıta memuru alıyor. Şişli Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Şişli Belediyesi zabıta alımı başvuruları nasıl yapılır? Şişli Belediyesi zabıta alımı başvurusu ve şartları...

Şişli Belediyesi 25 zabıta memur u alacak. Şişli Belediyesi zabıta alımı için başvuru şartları Resmi Gazete de yayımlandı. Peki, Şişli Belediyesi zabıta alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Şişli Belediyesi zabıta alımı başvurusu ve şartları...

Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacak. Şişli Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlanda yer alan başvuru şartları şu şekilde:

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlanda yer alan başvuru şartları şu şekilde:

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 65 puan ve üzeri KPSS puanını almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen A2 veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

f. Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS İngilizce veya Arapça sınavından en az (C) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.

ZABITA ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adayların Şişli Belediyesi internet sitelerinden edinebilecekleri başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru belgelerini 17 Ağustos - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Başvurular şahsen yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ ZABITA ALIMI SINAVI

Başvuru yapan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip www.sisli.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecek. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecek.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sözlü ve uygulamalı sınav 26 Ekim 2020 günü saat 09.00’ da başlayacak.

Sınav Konuları:

1. Sözlü Sınav:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı Sınav:

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacak.

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın yüzde 50 si, uygulamalı sınavın yüzde 50 si alınarak sınav puanı hesaplanacak. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şartı bulunuyor.

Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecek.