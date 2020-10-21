Sisal Şans: Türkiye ekonomisine ve toplumuna katkı sağlamaya devam edeceğiz

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos’ta faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, Türkiye ekonomisine ve toplumuna katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Sisal Şans'tan yapılan açıklamada, 28 Eylül 2020 tarihli On Numara çekilişinde “8” ve “32” numaralarının ekranda yer almayan bir ses tarafından fısıldandığı iddia edilmiş ve iddiaya konu olan video çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşıldığı anımsatılarak, "Bahsi geçen video üzerinde kesintiler yapılmış olup tekrarlayan yanıltıcı alt yazılar ile kamuoyu nezdinde çekilişlerde şaibe yapıldığı algısı yaratılmaktadır" denildi ve şu konuların altı çizildi:

"Bir süredir hakkımızda çıkartılan, sebebini anlayamadığımız haberleri takiben yaşanan son gelişme üzerine zorunlu bir açıklama yapmak durumunda kalan kurumumuz; videoda duyulan sesin, sunucumuzun kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine 'ses, müzik' uyarısıyla bilgi vermekte olduğunu açıklamış ve bu durumun her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biri olduğunu belirtmiştir.

"Tüm soru işaretlerinin ortadan kaldırılması adına ilgili video T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı’na gönderilmiş ve içerik, ses analizi konusunda alanında uzman bir ekip tarafından detaylı olarak incelenmiştir.

"Bilirkişi statüsünde olan T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı’nın 21 Ekim tarihli raporunun detayında da görülebileceği gibi, iddia edilenin aksine videoda duyulan sesin '8, 32' değil 'ses, müzik' olduğu resmi ve bağımsız olarak da kanıtlanmış bulunmaktadır. Böylece söz konusu videonun asılsızlığı da konunun uzmanları tarafından tescillenmiştir."

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Bülent Bolat imzalı "Teknik Rapor"un sonuç bölümünde şöyle denildi:

"Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda yazı ekinde gönderilen video dosyasının üçüncü dakika, yirmi ikinci saniyesinden itibaren fısıltı ile söylenen iki kelimenin sırası ile "SES" ve "MÜZİK" kelimelerinin olduğu görüşüne varılmıştır"

Sisal Şans açıklamasında, Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısıyla oyunseverlere heyecanlı, eğlenceli ve şeffaflıktan ödün vermeyen teknolojik bir şans oyunları dünyasının sunulmasına devam edileceği vurgulandı ve eklendi: