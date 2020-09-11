Sisal Şans Ağustos’ta 199 milyon 300 bin TL kazandırdı! Ağustos 2020 Top 10 Kazanan Listesi…

Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, Ağustos ayında toplam 199 milyon 300 bin TL kazandırdı. Türkiye’nin en köklü markalarından Milli Piyango’nun ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandıran Sisal Şans, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı, yepyeni bir dönem başlattı.

T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı.

Ağustos ayında dağıtılan toplam ikramiye miktarı 199 milyon TL’yi aştı!

Sisal Şans Ağustos ayında, Kazı Kazan’da 76 milyon 422 bin 869 TL, Süper Loto’da 54 milyon 579 bin 880 TL, Sayısal Loto’da 46 milyon 179 bin 108 TL, On Numara’da 9 milyon 101 bin 643 TL, Şans Topu’nda 8 milyon 345 bin 828 TL ve Milli Piyango’da 4 milyon 726 bin 213 TL ikramiye dağıttı.

Ağustos ayının en büyük ikramiyesi Süper Loto’dan Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki 1 kişiye çıkan 32 milyon 364 bin 752 TL oldu. Ağustos’ta Sisal Şans tarafından dağıtılan büyük ikramiye tablosunun “ilk 10’u” aşağıdaki şekilde oluştu.

AĞUSTOS 2020 TOP 10 KAZANAN LİSTESİ Oyun Kişi Sayısı Kazanılan İkramiye (TL) Kategori Çekiliş No İl / İlçe Süper Loto 1 32,364,752 6 bilen 12 Muratlı, Tekirdağ Şans Topu 1 978,128 5+1 bilen 3 Sivaslı, Uşak Şans Topu 1 978,128 5+1 bilen 3 Merkez, Düzce On Numara 1 778,522 10 bilen 3 Antakya, Hatay Milli Piyango 1 750,000 3 Milyon TL Büyük İkramiye - Çeyrek Bilet 1 Online Milli Piyango 1 750,000 3 Milyon TL Büyük İkramiye - Çeyrek Bilet 1 Bakırköy İstanbul Şans Topu 1 725,309 5+1 bilen 4 Gaziemir, İzmir On Numara 1 304,943 10 bilen 4 Kadıköy, İstanbul Çılgın Sayısal Loto 1 131,600 5 bilen 10 Online Çılgın Sayısal Loto 1 131,600 5 bilen 10 Süleyman Paşa, Tekirdağ

“Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız” sloganıyla, faaliyetlerine devam eden Sisal Şans, kazandırmaya devam edecek.