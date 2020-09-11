Sisal Şans Ağustos’ta 199 milyon 300 bin TL kazandırdı! Ağustos 2020 Top 10 Kazanan Listesi…

T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı.
Ağustos ayında dağıtılan toplam ikramiye miktarı 199 milyon TL’yi aştı!
Sisal Şans Ağustos ayında, Kazı Kazan’da 76 milyon 422 bin 869 TL, Süper Loto’da 54 milyon 579 bin 880 TL, Sayısal Loto’da 46 milyon 179 bin 108 TL, On Numara’da 9 milyon 101 bin 643 TL, Şans Topu’nda 8 milyon 345 bin 828 TL ve Milli Piyango’da 4 milyon 726 bin 213 TL ikramiye dağıttı.
Ağustos ayının en büyük ikramiyesi Süper Loto’dan Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki 1 kişiye çıkan 32 milyon 364 bin 752 TL oldu. Ağustos’ta Sisal Şans tarafından dağıtılan büyük ikramiye tablosunun “ilk 10’u” aşağıdaki şekilde oluştu.
AĞUSTOS 2020 TOP 10 KAZANAN LİSTESİ
Oyun
Kişi Sayısı
Kazanılan İkramiye (TL)
Kategori
Çekiliş No
İl / İlçe
Süper Loto
1
32,364,752
6 bilen
12
Muratlı, Tekirdağ
Şans Topu
1
978,128
5+1 bilen
3
Sivaslı, Uşak
Şans Topu
1
978,128
5+1 bilen
3
Merkez, Düzce
On Numara
1
778,522
10 bilen
3
Antakya, Hatay
Milli Piyango
1
750,000
3 Milyon TL Büyük İkramiye - Çeyrek Bilet
1
Online
Milli Piyango
1
750,000
3 Milyon TL Büyük İkramiye - Çeyrek Bilet
1
Bakırköy
İstanbul
Şans Topu
1
725,309
5+1 bilen
4
Gaziemir, İzmir
On Numara
1
304,943
10 bilen
4
Kadıköy, İstanbul
Çılgın Sayısal Loto
1
131,600
5 bilen
10
Online
Çılgın Sayısal Loto
1
131,600
5 bilen
10
Süleyman Paşa, Tekirdağ
“Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız” sloganıyla, faaliyetlerine devam eden Sisal Şans, kazandırmaya devam edecek.