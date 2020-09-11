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Sisal Şans Ağustos’ta 199 milyon 300 bin TL kazandırdı! Ağustos 2020 Top 10 Kazanan Listesi…

11 Eylül 2020 Cuma - 13:09 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 13:09

Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, Ağustos ayında toplam 199 milyon 300 bin TL kazandırdı. Türkiye’nin en köklü markalarından Milli Piyango’nun ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandıran Sisal Şans, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı, yepyeni bir dönem başlattı.


T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı.

Ağustos ayında dağıtılan toplam ikramiye miktarı 199 milyon TL’yi aştı!

Sisal Şans Ağustos ayında, Kazı Kazan’da 76 milyon 422 bin 869 TL, Süper Loto’da 54 milyon 579 bin 880 TL, Sayısal Loto’da 46 milyon 179 bin 108 TL, On Numara’da 9 milyon 101 bin 643 TL, Şans Topu’nda 8 milyon 345 bin 828 TL ve Milli Piyango’da 4 milyon 726 bin 213 TL ikramiye dağıttı.

Ağustos ayının en büyük ikramiyesi Süper Loto’dan Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki 1 kişiye çıkan 32 milyon 364 bin 752 TL oldu. Ağustos’ta Sisal Şans tarafından dağıtılan büyük ikramiye tablosunun “ilk 10’u” aşağıdaki şekilde oluştu.

AĞUSTOS 2020 TOP 10 KAZANAN LİSTESİ

Oyun

Kişi Sayısı

Kazanılan İkramiye (TL)

Kategori

Çekiliş No

İl / İlçe

Süper Loto

1

32,364,752

6 bilen

12

Muratlı, Tekirdağ

Şans Topu

1

978,128

5+1 bilen

3

Sivaslı, Uşak

Şans Topu

1

978,128

5+1 bilen

3

Merkez, Düzce

On Numara

1

778,522

10 bilen

3

Antakya, Hatay

 

 

 

 

 

 

Milli Piyango

1

750,000

3 Milyon TL Büyük İkramiye - Çeyrek Bilet

1

Online

Milli Piyango

1

750,000

3 Milyon TL Büyük İkramiye - Çeyrek Bilet

1

Bakırköy

 

İstanbul

Şans Topu

1

725,309

5+1 bilen

4

Gaziemir, İzmir

 

 

 

 

 

 

On Numara

1

304,943

10 bilen

4

Kadıköy, İstanbul

Çılgın Sayısal Loto

1

131,600

5 bilen

10

Online

Çılgın Sayısal Loto

1

131,600

5 bilen

10

Süleyman Paşa, Tekirdağ

“Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız” sloganıyla, faaliyetlerine devam eden Sisal Şans, kazandırmaya devam edecek.

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Sisal Şans Milli Piyango Ağustos
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