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Sisal Şans, 2 ayda 377 milyon 985 bin 147 TL kazandırdı

16 Ekim 2020 Cuma - 14:35 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 14:37

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos’ta faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, 1 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında toplam 377 milyon 985 bin 147 TL kazandırdı. Türkiye’nin en köklü markalarından Milli Piyango’nun ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandıran Sisal Şans, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı, yepyeni bir dönem başlattı.


T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, kazandırmaya devam ediyor. 
 
İki ayda dağıtılan toplam ikramiye miktarı 377 milyon TL’yi aştı!
 
Sisal Şans, 1 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında, Kazı Kazan’da 170 milyon 915 bin 241 TL, Süper Loto’da 79 milyon 241 bin 8 TL, Sayısal Loto’da 83 milyon 880 bin 439 TL, On Numara’da 17 milyon 101 bin 518 TL, Şans Topu’nda 18 milyon 621 bin 886 TL ve Milli Piyango’da 8 milyon 225 bin 55 TL ikramiye dağıttı. Ağustos ayında da 199 milyon 300 bin TL kazandıran Sisal Şans’ın Eylül ayı ile birlikte dağıttığı toplam ikramiye tutarı 377 milyon 985 bin 147 TL’ye ulaştı.
 
Eylül ayının en büyük ikramiyesi On Numara’dan İstanbul Gaziosmanpaşa’da 1 kişiye çıkan 921 bin 368 TL oldu. Eylül’de Sisal Şans tarafından dağıtılan büyük ikramiye tablosunun “ilk 10’u” aşağıdaki şekilde oluştu.
 
EYLÜL AYI İLK 10 KAZANAN LİSTESİ
 
Oyun  Kişi Sayısı  Kazanılan İkramiye (TL)  Kategori  Çekiliş No  İlçe/İl
On Numara    1  921.368  10 bilen  9  Gaziosmanpaşa, İstanbul
Şans Topu      1  751.727  5+1 bilen  8  İzmit, Kocaeli
Milli Piyango  1  750.000  3 Milyon TL Büyük İkramiye - Çeyrek Bilet  6  Osmangazi, Bursa
Şans Topu     1  727.354  5+1 bilen  7  Edremit, Balıkesir
Şans Topu     1  726.777  5+1 bilen  6  Sancaktepe, İstanbul
Şans Topu     1  714.221  5+1 bilen  5  Yüreğir, Adana
Çılgın Sayısal Loto  1  569.591  5 bilen  15  İzmit, Kocaeli
Kazı Kazan   1  500.000    ŞANS DAĞI  Üsküdar, İstanbul
Çılgın Sayısal Loto  1  388.379  5 bilen  26  Şuhut, Afyonkarahisar
Çılgın Sayısal Loto  1  362.482  5 bilen  14  Silivri, İstanbul
 
“Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız” sloganıyla, faaliyetlerine devam eden Sisal Şans, kazandırmaya devam edecek.

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