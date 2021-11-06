Sis nedir? Sis neden ve nasıl oluşur? Coğrafik bir olay olan sis türleri…

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Peki, Sis nedir, Sis neden ve nasıl oluşur?

Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de İstanbul'da etkili oldu. Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı. Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.Trafiğin yoğun olmadığı kısımlarda ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi. Sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı. İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor. İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi. Peki, Sis nedir? Sis neden ve nasıl oluşur?

SİS NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Yatay görüş mesafesini 1 km’nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki subuharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.

Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri de görülmektedir.

Sis Türleri

Hava Kütlesi Sisleri

-Radyasyon sisi

Açık ve durgun gecelerde ısı kaybı sebebiyle yer yüzeyi ve yüzeye yakın hava soğur. Yerden yukarı doğru yükseklik arttıkça atmosferde ters bir sıcaklık dağılımı ortaya çıkar. Alt seviyelerde hava soğuktur. Yükseklik arttıkça sıcaklık da artar. Soğuma havanın çiğ noktasına kadar inerse sis meydana gelir. Gece başlar, gündüz hava ısınınca, öğleye doğru ortadan kalkar.

-Adveksiyon (Yatay Hava Hareketi) Sisi

Sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzey üzerine hareketi ile alt katmanların soğuyarak su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan sislerdir.

-Oroğrafik (Yer Şekili) Sis

Yatay hareket eden havanın yer şekli etkisiyle yükselerek soğuması neticesinde oluşan sislerdir. Yer şekli etkisiyle yükselme hafif hafif ve yataya yakın olmalıdır.

Cephe Sisleri

Karşılaşan iki farklı hava kütlesinden sıcak olanın soğuk olan üzerinde yükselerek soğuması neticesinde oluşan sislerdir.