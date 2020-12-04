Sis neden olur? Coğrafik bir olay olan sis nedir, nasıl oluşur?

İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan sis, kent genelinde etkisini devam ettiriyor. Sabah saatlerinden itibaren oluşan sis İstanbul Boğazı'nda etkili oldu. Beykoz, Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere, kentin genelini etkileyen sis, görüş mesafesini azalttığı için sabah trafiğinde yoğunluk yaşandı. TEM Ümraniye Otoyolu üzerinde de sis nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan sis, İstanbul Boğazı'nda güzel manzaralar da oluştururken, Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi. Peki, sis nedir? Sis nasıl oluşur ve neden olur?

Sis neden olur? İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini arttırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.

SİS NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Yatay görüş mesafesini 1 km’nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki subuharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.

Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri de görülmektedir.

Sis Türleri

Hava Kütlesi Sisleri

-Radyasyon sisi

Açık ve durgun gecelerde ısı kaybı sebebiyle yer yüzeyi ve yüzeye yakın hava soğur. Yerden yukarı doğru yükseklik arttıkça atmosferde ters bir sıcaklık dağılımı ortaya çıkar. Alt seviyelerde hava soğuktur. Yükseklik arttıkça sıcaklık da artar. Soğuma havanın çiğ noktasına kadar inerse sis meydana gelir. Gece başlar, gündüz hava ısınınca, öğleye doğru ortadan kalkar.

-Adveksiyon (Yatay Hava Hareketi) Sisi

Sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzey üzerine hareketi ile alt katmanların soğuyarak su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan sislerdir.

-Oroğrafik (Yer Şekili) Sis

Yatay hareket eden havanın yer şekli etkisiyle yükselerek soğuması neticesinde oluşan sislerdir. Yer şekli etkisiyle yükselme hafif hafif ve yataya yakın olmalıdır.

Cephe Sisleri

Karşılaşan iki farklı hava kütlesinden sıcak olanın soğuk olan üzerinde yükselerek soğuması neticesinde oluşan sislerdir.