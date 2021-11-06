06 Kasım 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.584 0.50 EURO 11,2640 0.34
USD 9,6900 0.07 ALTIN 566,370 1.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sis ne zaman kalkacak? İstanbul'da sis ne zaman bitecek?

06 Kasım 2021 Cumartesi - 10:24 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 10:24

İstanbul'da yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkisini devam ettiren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Peki, İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak?


İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbullular oluşan sisin ne zaman kalkacağını sorguluyor.

İSTANBUL SİS NE ZAMAN BİTECEK, KALKACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyardı.

MGM'nin sosyal medyadan yaptığı uyarıya göre bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar kentte yoğun sis bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ani hava değişimleri de sise neden oluyor.

Meteoroloji, İstanbul'a 'sarı kod' uyarısında bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

 

ETİKETLER

sis istanbul sis seohaber İstanbul'da sis ne zaman bitecek
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.