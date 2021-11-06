Sis ne zaman kalkacak? İstanbul'da sis ne zaman bitecek?

İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbullular oluşan sisin ne zaman kalkacağını sorguluyor.

İSTANBUL SİS NE ZAMAN BİTECEK, KALKACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyardı.

MGM'nin sosyal medyadan yaptığı uyarıya göre bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar kentte yoğun sis bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ani hava değişimleri de sise neden oluyor.

Meteoroloji, İstanbul'a 'sarı kod' uyarısında bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."