Sis İstanbul’u vurdu! Sabiha Gökçen Havalimanı kapatıldı

Sis İstanbul’da etkisini artırmaya devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken trafikte sürücüler de zor anlar yaşadı. İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edilmesinin ardından flaş bir açıklama daha geldi. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı, uçuşlara kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte dünden bu yana devam eden sis hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Sis yüzünden saat 08.00 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı. Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 16 uçuş da iptal edildi.

Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı ile yakın havalimanlarına yönlendiriliyor. İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

"DURUM GÜN İÇİNDE DEVAM EDECEK"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara 'da etkisini gösteren yoğun sis, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Pegasus Hava Yollarının Twitter hesabından "Değerli misafirlerimiz, İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir." bilgisi paylaşıldı.