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Sis İstanbul’u vurdu! Sabiha Gökçen Havalimanı kapatıldı

DHA |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 11:01 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 11:15

Sis İstanbul’da etkisini artırmaya devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken trafikte sürücüler de zor anlar yaşadı. İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edilmesinin ardından flaş bir açıklama daha geldi. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı, uçuşlara kapatıldı.


Alınan bilgiye göre, kentte dünden bu yana devam eden sis hava yolu  ulaşımını da olumsuz etkiliyor.
 
Sis yüzünden saat 08.00 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı  iniş ve kalkışlara kapatıldı. Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 16 uçuş da iptal edildi.
 
Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı ile  yakın havalimanlarına yönlendiriliyor. İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor. 
 
 
"DURUM GÜN İÇİNDE DEVAM EDECEK"
 
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis, Sabiha Gökçen ve Ankara  Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde  devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz  değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.
 
Pegasus Hava Yollarının Twitter hesabından "Değerli misafirlerimiz,  İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı  seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle  saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir." bilgisi paylaşıldı.
 
 
Öte yandan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya  hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "İstanbul başta olmak üzere Marmara  Bölgesi’ni etkisi altına alan sis yüzünden dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak  İstanbul Havalimanı'na divert (yönlendirme) etmiştir. Divert uçuşlar devam  etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir" denildi. 
 
 

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SİS İstanbul'da sis Sabiha Gökçen Havalimanı
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