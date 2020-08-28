Sırtının görüntüsünü paylaştı ve...

Çek model Karolina Kurkova, alternatif tıbba ilgi duyuyor. Sırtında 'bardak çektirme' sonrası oluşan izleri gösteren eski model takipçilerine de bu tedaviyi önerdi.

Victoria’s Secret Meleği olarak ünlenen 36 yaşındaki Çek model Karolina şimdilerde vaktinin büyük bir çoğunluğunu ailesiyle geçiriyor. 2007 senesinde kazandığı 5 milyon dolar ile dünyanın en çok kazanan modelleri arasına adını yazdırmıştı.

Sadece podyumdaki başarısıyla değil aynı zamanda yüksek gişeli filmlerdeki rolleriyle de tanınan Karolina Kurkova sağlığını korumak adına alternatif tıp yöntemlerini takip ediyor.

Kurkova, son olarak Instagram hesabından sırtının fotoğrafını paylaştı ve altı kırmızı halkanın nasıl oluştuğu konusunda bilgi verdi.

Sırtına kupa çektirdiğini söyleyen (bardak çekme de deniyor) Karolina bunun ne kadar sağlıklı olduğundan bahsetti ve şu ifadeleri kullandı:

“Kupa yaptırmayı denediniz mi? Peki sevdiniz mi? Benim en sevdiğim tedavilerden biri … ağrıya, iltihaplanmaya, kan akışının düzenlenmesine, gevşemeye ve genel sağlığınıza yardımcı oluyor ve şimdilerde bu tedaviyi önceliklerde ilk sıralara koymak çok daha önemli”