Sırt, eklem, kas ve vücut ağrılarına dikkat! Koronavirüs olabilir!

Uzmanlar sırt, eklem, kas ve vücut ağrıları yaşayanları uyarıyor. Uzmanlara göre, bu ağrılar koronavirüsün öncü belirtisi olabilir. Hastaların bu işaretlere dikkat etmesi konusunda uyaran uzmanlar, ihmal edilmesi durumunda bu semptomların, hastaların yürüme gibi günlük yaşam aktivitelerini yapamamasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Sırt, eklem, kas ve vücut ağrı larının koronavirüsün öncü belirtisi olabileceğini belirten uzmanlar, bu ağrıların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu uyarıların zamanında dikkate alınmasının önemine işaret eden uzmanlar, müdahalede geç kalınması halinde kalıcı hareket hasarları yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Anestesi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Füsun Eroğlu, Koronavirüsle ilgili yaşanan sırt, eklem, kas ve vücut ağrılarına yönelik açıklamalarda bulundu.

AĞRILARA DİKKAT!

Covid-19 hastalığının en sık görülen erken semptomlarının öksürük, baş ağrısı ve ateş olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Füsun Eroğlu, “Ancak son zamanlardaki kanıtlar, hastalığın başlangıç bulgularının sinir sistemi ve kas iskelet sistemi semptomları ile başvurmaktadır. Bu tür semptomların tanınması, hastalığın erken teşhisine ve önlenmesine yardımcı olabilir. Benzer şekilde, bu tür semptomların tedavisinin planlanmasına ve uzun vadede başka komplikasyonların önlenmesine yardımcı olacaktır” dedi.

HASTALAR GÜNLÜK HAREKETLERİNİ YAPAMAZ!

Covid-19'un neden olduğu kas-iskelet sistemine ait miyalji (kas romatizması), sırt ağrısı, kas güçsüzlüğü, iskelet kası hasarı, artralji (Eklem ağrısı), görülme sıklığının % 1 ile% 35 arasında değiştiğini kaydeden Prof. Dr. Eroğlu, “Bu semptomlar, hastaların yürüme gibi günlük yaşam aktivitelerini yapamamasına neden olabilir. Ayrıca, kas güçsüzlüğü gibi semptomlar uzun vadede kas atrofisi (kas küçülmesi) ve kontraktür (kasın elastikiyetini kaybetmesi) gibi komplikasyonlara neden olabilir ve günlük yaşam kalitesini daha da bozabilir. Covid-19'un kas-iskelet sistemine ait semptomları içeren hastalığın mekanizması hala tam olarak anlaşılmamıştır” diye konuştu.

SİTOKİN FIRTINALARINA AĞRI FAKTÖRÜ

Covid-19'un kas-iskelet sistemi özelliklerinin olası nedenlerinin birkaç faktör olabileceğini belirten Prof. Dr. Eroğlu, “Sitokin fırtınaları sırasında yüksek serum interlökin-6 seviyesi miyaljinin ve artraljinin nedeni olabilir. İnterlökin-6'nın proinflamatuar bir madde olmasıdır. Viral enfeksiyonların da artraljiye neden olduğu bilinmektedir. Böylelikle Covid-19 hastalarında eklem ağrısı olan artraljinin miyalji ile ilişkili olması mümkündür” dedi.

SIRT VE KAS AĞRILARI ŞİDDETLİ OLABİLİR

Kaslarda veya eklemlerde gelişen ağrıların en sık sırt ağrısı, kas ağrısı ve güçsüzlüğü olarak gözlendiğini ve oldukça şiddetli olabileceğini söyleyen Eroğlu, “Covid-19 tedavi planı içerisine ağrı kesici ve ateş düşürücü nitelikteki antienflamatuar ilaçlar da eklenir. Bu ilaçların kullanımı kas ve sırt ağrılarının azaltılmasında etkili olur. Bu tip ağrılar, iyileşmenin ardından genellikle tamamen kaybolur. Fakat bazı durumlarda özellikle de hastalık ağır geçirilmişse veya yeterli tedavi alınmamışsa kas ve eklemlerde hasarın iyileşmesi uzar ve yaşam kalitesini bozar. Ağrılarının iyileşmeden birkaç hafta sonrasında halen devam etmesi halinde daha ileri araştırmaların yapılması için hekime danışılmalıdır” tavsiyesinde bulundu.