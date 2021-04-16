Sırt ağrınızın sebebi göğüsleriniz olabilir!

Büyük göğüslü kadınlarla sıklıkla rastlanan sorunlardan biri de sırt ağrısıdır. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlsun Aka büyük göğüslerin yarattığı sorunları sizler için derledi.

Kadınların sağlık amaçlı yaptırdığı işlemlerden biri meme küçültme operasyonudur. Meme küçültme operasyonu sayesinde büyüğü göğüslerin yarattığı sağlık sorunları ortadan kaldırılır. Kadınların şikayetçi olduğu konular ise; sırt, bel – boyun ağrı sı, meme altında mantar ve pişik oluşumu, nefes almada güçlük ve hareket ederken çabuk yorulmadır. Sırt ağrılarına sebep olan büyük göğüsler duruş bozukluğuna kadar yol açabilir. Bunların haricinde kişisel psikolojik olarakta etkilenebilir.

Şikayetçi olan kişiye yapılacak olan meme küçültme işlemi sayesinde göğüsler bedene uygun şekle getirilir, mevcut ağrılar ortadan kaldırılır ve genel görünümü iyileşir.

Ameliyat sonrası sonuçlar yüz güldürücü

Genel anestezi altında gerçekleştirilen işlemde memede uygun bölgede kesiler açılır. Bu kesilerden fazla meme dokusu çıkartılarak kişiye uygun büyüklük ve şekilde ayarlanır. Bu şekilde meme dikleşmede işlemide aynı anda yapılmış olur. Kişiden kişiye değişmekle beraber operasyon süresi ortalama üç saattir. İşlem sonrasında ise kişiye cerrahi sütyen giydirilir.

Bir gün hastane yatışının ardından kişi taburcu edilerek tedavi süreci evde devam eder. İşlem yapılan bölgelerde şişlik, renk değişikliği gibi belirtiler görülebilir. Bunlar oldukça normal belirtilerdir 5 gün içinde kendiliğinden geçecektir. İşlemden 1 hafta sonra kişi gündelik hayatına geri dönebilir.

Ameliyattan sonra ilaçla kolayca kontrol edilen ağrı bir veya iki gün içerisinde azalır. Ameliyattan 1 gün sonra hasta hastaneden taburcu edilebilir. Kesi çevresinde şişlik ve cilt renk değişikliği genellikle birkaç gün içinde azalır. Dikiş hattı ameliyatın ikinci haftasında iyileşir. Hasta 5 gün içinde günlük aktivitelerine dönebilir.

Meme küçültme ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Cerrahi bir işlem olduğu için bazı kişiler meme küçültme ameliyatından çekinmektedir. Ancak bilinenin aksine meme küçültme işleminde yaşanabilecek komplikasyon riski oldukça azdır. Bir diğer merak edilen konu ise süt bezlerinin zarar görüp görmeyeceğidir. Ne kadar komplikasyon riski az dahi olsa işlemi yapacak hekimin tecrübesi bu konuda önem taşımaktadır. Tecrübe sahibi olan uzman cerrah sayesinde süt bezleri zarar görmeden işlem tamamlanabilir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki meme küçültme işlemi yaptıran kadınlarda kanser gelişme ihtimali %40 oranında azalmıştır.

Meme küçültme operasyonunun sağladığı fayda ise işlem sırasında kişinin diğer istediği değişiklikler yapılabilir. Kadınların genellikle tercihi ise var olan asimetrilerin düzeltilmesi ve büyük göğüslerin yarattığı sarkıklığın giderilmesi için meme dikleştirmedir.