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Sırrı ortaya çıktı! Retiarius sınıfı, 2 bin yıllık ve...
Çanakkale'de, polis tarafından ele geçirilen yaklaşık 2 bin yıllık ‘gladyatör rölyefi’, teslim edildiği Troya Müzesi yetkililerince incelendi. Sırrı çözülen rölyefteki savaşçının, bir kol ve omuz korumasından oluşan hafif zırhlı kıyafete sahip, kafasında miğferi olmayan, bir ağ ve mızrak ile uzak dövüşü tercih eden 'Retiarius' sınıfı gladyatör olduğu belirlendi. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gladyatör rölyefinin, üç gün süren dövüşlerin düzenlendiğini bildikleri Troya'ya ait olduğunu düşündüklerini belirtti.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Troya Ören Yeri'nin yakınındaki Kumkale köyünde N.G.'ye ait evde pazartesi günü yaptıkları aramada, M.S. 1'inci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, gladyatör okulu ya da gösteri alanını çevreleyen ‘gladyatör rölyefi’ ve aynı döneme ait ‘sütun tamburu’ parçası ele geçirdi.