Siroz teşhisi konulan 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yakalandığı siroz hastalığı sonrası babasından kendisine nakledilen karaciğer ile yaşama tutunmaya çalışan 10 aylık Zeynep Ekim, hastanede hayatını kaybetti. Ekim çiftinin ilk çocuklarını da doğum sırasında kaybettiği öğrenildi.

Nazilli ilçesinde oturan Esra Ekim (27) ile Cemil Ekimin (34) Aralık 2019da dünyaya gelen kızları Zeynepte, birçok bebekte karşılaşılan yeni doğan sarılığı görüldü. İki haftada geçmesi beklenen sarılığın geçmemesi üzerine ailesi Zeynep bebeği tedavisi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine götürdü. ADÜ Hastanesinden İzmir Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Zeynep bebeğe siroz teşhisi konuldu. Minik Zeynep bebeğin karaciğeri iflas noktasına geldiği için nakil yapılmasına karar verildi. İzmirde özel bir hastaneye nakil için yatırılan Zeynep bebeğe, 22 Nisanda babası Cemil Ekimden karaciğer parçası alınarak nakli sağlandı. Nakil başarıyla gerçekleşirken Zeynep bebeğin ailesinin mutluluğu kısa sürdü. Nazilli deki evinde aniden fenalaşan Zeynep bebek, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk çocukları olan Hüseyin Ekimi doğum sırasında kaybeden Ekim ailesi, ikinci kez çocuklarını kaybetmesi ile bir kez daha evlat acısı yaşadı.