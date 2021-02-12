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Şırnak ve Siirt'te 'Eren-10 Gabar Operasyonu' başlatıldı

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 9:52 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 10:34

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “Eren-10 Gabar” Operasyonu başlatıldı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak ve Siirt'te 'Eren-10 Gabar' operasyonu başlatıldığı belirtildi.
 
Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1073 personelin (68 operasyonel tim) görev aldığı ifade edildi.
 
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 58 işbirlikçi yakalandığı, 213 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi. Eren Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.
 

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Şırnak Siirt Eren-10 Gabar Operasyonu
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