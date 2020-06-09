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Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

09 Haziran 2020 Salı - 9:00 | Son Güncelleme : 09 06 2020 - 9:38

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şınak Silopi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde,  İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Şırnak ve Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
 
BAKAN SOYLU: YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI 445'E İNDİ
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şırnak Silopi kırsalında 2 terörist, Elazığ Görese Dağları'nda 2 terörist, toplam 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurtiçi toplam terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah. Biraz daha sabır ve gayret" ifadesini kullandı.

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