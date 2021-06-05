İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Cizre ilçesinden batı illerine eroin sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Cizre ilçesindeki bir depoya baskın yaptı. Depoda narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 7 koli içerisinde 406 paket halinde 209 kilo eroin le geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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- Şırnak'tan batı illerine sevke hazırlanan 209 kilo 'eroin' ele geçirildi
Şırnak'tan batı illerine sevke hazırlanan 209 kilo 'eroin' ele geçirildi
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) | 05 Haziran 2021 Cumartesi - 23:30 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 23:30