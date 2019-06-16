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Şırnak'tan acı haber!

AA |  16 Haziran 2019 Pazar - 13:39 | Son Güncelleme : 16 06 2019 - 13:39

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, Jandarma Teğmen Şafak Evran şehit oldu.


Alınan bilgiye göre, İdil ilçesi Ağaçlı köyü Çukurlu mezrası Cehennem Deresi bölgesinde dün akşam İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu" başlatıldı.
 
Operasyon kapsamında bugün Leylekziyareti Tepesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Jandarma Teğmen Şafak Evran yaralandı.
 
Helikopterle Şırnak Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen Evran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Evli olan Evran'ın iki çocuğunun olduğu öğrenildi.
 
İçişleri Bakanlığından, sabah saatlerinde Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

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