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Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı

DHA |  08 Mart 2021 Pazartesi - 11:34 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 11:34

Şırnak'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 1-7 Mart'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8'i PKK, 4'ü de FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

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