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Şırnak’ta silah ve el bombası ele geçirildi

21 Şubat 2018 Çarşamba - 16:32 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 16:32

Şırnak’ın Uludere ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği,12 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 21 Şubat 2018’de Uludere ilçesi Uzungeçit beldesi kırsalında icra edilen operasyonda, menfez içerisine gizlenmiş ve güvenlik güçlerine saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen, 2 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 60 adet fişek ve 12 adet el bombası ele geçirilmiştir” denildi.

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