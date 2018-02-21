Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 21 Şubat 2018’de Uludere ilçesi Uzungeçit beldesi kırsalında icra edilen operasyonda, menfez içerisine gizlenmiş ve güvenlik güçlerine saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen, 2 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 60 adet fişek ve 12 adet el bombası ele geçirilmiştir” denildi.
Şırnak’ta silah ve el bombası ele geçirildi
21 Şubat 2018 Çarşamba - 16:32 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 16:32