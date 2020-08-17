Şırnak'ta, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14- 15 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün YPS ve gençlik yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 7 tutuklama
DHA | 17 Ağustos 2020 Pazartesi - 23:06 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 23:08