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Şırnak'ta korkunç olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 23:28 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 23:28

Şırnak'ta babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan kişi polis ekiplerine teslim oldu.


Alınan bilgiye göre, A.E (18) ile babası H.E (48) arasında Afet  Konutları Yasin Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine  A.E, babasını bıçaklayarak öldürdü.
 
Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık  ekipleri sevk edildi. A.E, polis ekiplerine teslim oldu.
 
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan baba H.E, kaldırıldığı Şırnak  Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Öte yandan zanlının, ifadesinde, babasının uzun süredir alkol  kullanarak annesine kötü davrandığını ileri sürerek, akşam saatlerinde yine  tartıştıklarını ve bunun üzerine onu bıçakla öldürdüğünü söylediği belirtildi.
 
Şüphelinin ayrıca, olaydan sonra ellerini yıkayıp, elbiselerini  değiştirdikten sonra gelen polis ekiplerine suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

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Şırnak ölüm baba
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